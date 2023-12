Robert Habeck Das ist die Jahresbilanz des Wirtschaftsministers

Wer ihn in den vergangenen zwölf Monaten begleitete und beobachtete, bekam mehr als nur eine Ahnung von der Wucht, die politische Thermik erzeugen kann. Es hat den Wirtschaftsminister hierhin und dorthin gerüttelt, in Luftlöcher hinabgerissen und auch wieder hinaufgeführt durch kleine Zwischenhochs. Alles in allem jedoch war es ein Lebensabschnitt, in der man besser angeschnallt blieb.