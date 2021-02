Robert Habeck Grünen-Chef sorgt mit Aussage zu Twitter für Diskussion

Grünen-Chef Robert Habeck hat seine Entscheidung verteidigt, nach seinem Twitter-Rückzug vor zwei Jahren nicht zu dem sozialen Netzwerk zurückgekehrt zu sein. „Das war eine der weisesten Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe, da rauszugehen“, sagte Habeck in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“ am Dienstagabend. Das solle auch so bleiben.