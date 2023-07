Robert Habeck in Sachsen Habecks Ausflug in die reine Lehre

Am späten Abend lädt Habeck die mitreisenden Journalisten noch zu einem Hintergrundgespräch. Es wird halb elf, elf, halb zwölf, aber der Minister wirkt nicht müde. Eher aufgeladen, geradezu erholt. Das Hotel, in dem das Gespräch stattfindet, heißt übrigens Hyperion. Die letzte Fügung dieses Tages. Denn Hölderlins Hyperion hat Habeck gleich zu Beginn seiner Amtszeit einmal an sehr prominenter Stelle zitiert: „Wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch.“ Der promovierte Literaturwissenschaftler dürfte wissen, dass Hölderlin später dem Wahnsinn verfiel. Es wird ihm für andere Tage sicher eine Warnung sein.



Lesen Sie auch: Die Wirtschaftsweise Ulrike Malmendier lehrt in Berkeley. Wie schaut sie auf den Standort Deutschland? Den Kanzler? Und das gigantische US-Klimapaket? Das verrät sie im Interview.