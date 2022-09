Robert Habeck unter Druck Die Kernschmelze

Dass der Brief das Licht der Öffentlichkeit erblickt hat, noch dazu vom bayrischen Standort, hält im Wirtschaftsministerium niemand für Zufall, aber für wenig nachvollziehbar und für einen unfreundlichen Akt. „Mir scheint, dass es noch Missverständnisse gibt“, gibt sich Graichen in seiner Antwort diplomatisch. „Ziel ist es, dass ein Abruf der Reserve mit ausreichendem Vorlauf erfolgt.“ Die Kraftwerke würden nicht flexibel an- und abgefahren werden, „anders als es in Ihrem Schreiben suggeriert ist“. Und was mit den Brennstäben noch zu unternehmen sei, ob sie neu konfiguriert, also zusammengesetzt, werden müssten – das sei ja nun Teil der Verhandlungen.