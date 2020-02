Robert-Koch-Institut „Das Risiko für Deutschland ist gering bis mäßig einzuschätzen“

Am späten Donnerstagabend wurden die ersten Fälle in Hamburg und in Hessen gemeldet. Dabei handele es sich zum einen um Italien-Reisende, wo in Europa die meisten Fälle aufgetreten sind. Die neuen Fälle seien so noch gut zuzuordnen, sagte Schaade vom RKI. Es könne so weiter gelingen, Infektionsketten zu unterbrechen. Schaade verwies darauf, dass es bislang nur einen schweren Krankheitsfall unter den Infizierten gebe.