Dass das IT-Unternehmen Intel seine Fabrik in Magdeburg erst noch plant, während in Intels Forschungszentrum in Israel bereits seit langer Zeit maßgebliche Entwicklungen vorangetrieben werden, verwundert dann kaum.



In Deutschland fehlen in den Unternehmen gerade die MINT-Fachkräfte, also Arbeitskräfte mit Kompetenzen in Mathe, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Die Folge daraus ist, dass Deutschland ins Stocken gerät. Unternehmen wandern ab oder können weniger Zeit und Geld in Innovationen stecken.