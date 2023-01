Nicht nur, dass die hohen Energiepreise Deutschlands Wirtschaft immer weiter schwächen, auch die im weltweiten Vergleich höchsten Steuern und Abgaben, die immer größer werdenden bürokratischen Lasten und der massive Arbeitskräftemangel zwingen immer mehr deutsche Unternehmer in die Knie. Kurz gesagt: Deutschland als Wirtschaftsstandort ist teuer, restriktiv und verkrustet! Standortattraktivität: Fehlanzeige.

Deutschlands Standortnachteile wiegen jedoch noch schwerer, wenn man die Prognosen der Politik- und Wirtschaftsvertreter des Weltwirtschaftsforums liest. Sie zeichnen ein düsteres Bild: Stagnation, ein Auseinanderdriften der Länder, Krisen, Energie- und Lieferengpässe und Inflation gefährden die Weltwirtschaft. In diesen Zeiten ist ein wettbewerbsfähiger Wirtschaftsstandort unverzichtbar. Es muss sich also etwas ändern!



Lesen Sie auch: Deutschland verliert an Wettbewerbsfähigkeit



Bevor sich die energieintensiven Unternehmen „ohne Rückflugticket“ in den nächsten Flieger setzen, sollte Kanzler Scholz die Chance daher schleunigst nutzen, uns mindestens im Handel breiter aufzustellen. Mit Robert Habeck im Wirtschaftsministerium, der für die Handelsbeziehungen zuständig ist, wird das kein leichtes Unterfangen. Zu groß sind Habecks ideologische Scheuklappen, grüne Vorbehalte und die Angst vor der eigenen grünen Basis.