Schauen wir uns zum Beispiel die Klimapolitik an. Das Handeln des Bundeswirtschafts- und Klimaministeriums in Sachen Klimaschutz gleicht aktuell einem schlechten Sketch. Statt auf nachhaltige und gleichzeitig wirtschaftliche Lösungen zu setzen, versteifte sich das Ministerium auf das stark regulierende Heizungsgesetz. Immerhin konnte die Ampel insgesamt das Gesetz und seine Folgen auf den letzten Metern wesentlich verbessern – falsch bleibt der Ansatz trotzdem. Auch auf EU-Ebene droht mit der EU-Gebäuderichtlinie weitere Einflussnahme in Eigentumsbestände und den Markt.



All diese Entscheidungen befeuern den Unmut in der Bevölkerung. Das zeigt sich im aktuellen Deutschlandtrend: Die AfD liegt in den Umfragen derzeit auf Platz drei, vor der SPD. In Sachsen-Anhalt und Thüringen feiert die Partei nun weitere Erfolge.

Das ist ernst zu nehmen und gefährlich. Denn der AfD fehlt es an zukunftsfähigen Lösungen. Sie lehnt das Klimaabkommen und Maßnahmen zum Klimaschutz ab. Für die großen Themen wie die innere und äußere Sicherheit, eine generationengerechte Sozialpolitik, Bildung, Arbeitsplatzsicherheit, Integration in den Arbeitsmarkt und eine sinnvolle Klimapolitik bietet die AfD keine Lösungen, sondern nur Parolen mit schwerwiegenden Konsequenzen.