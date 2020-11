Röttgen rechnet mit Merkels Wirtschaftspolitik ab „Wir hängen 20 Jahre zurück“

Der CDU-Politiker Norbert Röttgen hat eine kritische Bilanz der Merkel-Ära in der Wirtschaftspolitik gezogen. „Wir sind an einen Punkt gelangt, an dem wir uns, unsere Rolle und unsere Politik neu definieren müssen“, sagte er in einem Interview mit der WirtschaftsWoche. Das gelte vor allem „für die wirtschaftliche, technologische Modernisierung des Landes“ wo es „enorme Versäumnisse“ im Bereich Digitalisierung und Energie gebe.