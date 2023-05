Röttgen zum Ukraine-Krieg „Die Bundesregierung muss viel besser kommunizieren, warum wir der Ukraine helfen“

Die Kosten des Krieges steigen täglich. Wächst damit nicht auch der Druck auf den Westen und die Ukraine, eine Verständigung mit Russland zu suchen?

Nein, denn das würde unendlich teuer werden. Die Bundesregierung muss noch viel mehr und vor allem besser kommunizieren, warum wir der Ukraine helfen. Dabei geht es um das Selbstbestimmungsrecht der Ukraine, aber eben auch um unsere eigenen Sicherheitsinteressen. Denn was passiert, wenn die Ukraine nicht gewinnt? Wollen wir wirklich in einem Europa leben, in dem Grenzen nicht mehr sicher gelten und das Recht der Stärkeren entscheidet, ob man Frieden und Freiheit leben kann? Wir haben durch unzulängliches Handeln selbst viel zu verlieren.