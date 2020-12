Röttgens Kampf um den CDU-Vorsitz Du hast keine Chance, also nutze sie

Es ist alles anders in diesem von der Coronapandemie überzogenen Jahr in der Politik. Heute am Montag haben die Gremien der Partei entschieden, dass der Bundesparteitag mit der Wahl eines neuen Chefs nach der seit zwei Jahren amtierenden Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer nun endlich stattfinden soll. Am 15. und 16. Januar 2021 sollen die gut 1000 Delegierten digital einen Chef unter den drei Kandidaten aussuchen. Zuhause am Bildschirm und in der digitalen Wahlkabine. Abgestimmt wird, bis einer die absolute Mehrheit der Delegiertenstimmen hat. ES schließt sich eine Briefwahl für den gesamten Parteivorstand mit dem Neuen an der Spitze an, die am 22. Januar mit der Auszählung in Berlin das Ergebnis bringen soll.