Rohstoffe Umweltbundesamt fordert strengere Auflagen für Bergbau

Angesichts des weltweit steigenden Rohstoffbedarfs rät das Umweltbundesamt (UBA) zu gesteigerten Umweltschutzauflagen im Bergbau. Die EU sollte „Umweltaspekte des Bergbaus stärker bei der Bewertung der Rohstoffversorgungssituation, der sogenannten Kritikalität von Rohstoffen, berücksichtigen“, so das UBA in einer Veröffentlichung aus Anlass einer Tagung in Berlin. Außerdem fordert das UBA die Einführung von eines Systems verbindlicher menschenrechtlicher, ökologischer und sozialer Sorgfaltspflichten entlang der gesamten Rohstofflieferkette vom Bergbau bis zum Endprodukt. Dieses System sollte Mechanismen enthalten, die die Umweltkosten des Bergbaus entlang der gesamten Lieferkette einpreisen. Rohstoffpreise müssten, „die ökologische Wahrheit ausdrücken.“