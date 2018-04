Herr Langhammer, Österreich ist gerade in Mannschaftsstärke nach China gereist, um im Handelsstreit zu intervenieren. Warum hält sich die deutsche Regierung in der Sache bislang so zurück?

Die deutsche Regierung ist doch ständig in voller Besetzung in China präsent, um die Handelsbeziehungen zu pflegen. Da haben wir nun wirklich keinen Nachholbedarf.