Rot-gelb-grüne Koalitionsverhandlungen Die Pläne einer Ampel werden kaum finanzierbar

Der Reihe nach – Möglichkeit eins: Schon jetzt fragen die wartenden Journalisten und Journalistinnen die Ampel-Runde immer wieder danach, ob sie vielleicht wiederholen wolle, was Finanzminister Olaf Scholz 2020 und 2021 getan hat, als das Coronavirus die Wirtschaft lahmlegte und Existenzen an den Abgrund brachte. Er machte die Notlagenklausel der Schuldenbremse geltend. Schon jetzt diskutieren Ökonomen wie DIW-Chef Marcel Fratzscher und Clemens Fuest vom Ifo-Institut, noch einmal eine dreistellige Milliardensumme aufzunehmen für 2022, noch einmal auf die Ausnahmesituation Corona zu verweisen, und dann das Geld für Investitionen in den Folgejahren zu verwenden.