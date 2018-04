Rot-Rot-Grün: Linken-Spitze sieht in Nahles keine Partnerin für Linksbündnis im Bund

Nahles stärkte damit ihrem Parteikollegen und Finanzminister Scholz den Rücken, der sich bei der schwarzen Null in der Tradition seines Vorgängers Wolfgang Schäuble (CDU) sieht. Auf dem SPD-Parteitag in Wiesbaden hatten sich die Jusos gegen das Prinzip ausgesprochen, im Bund ohne neue Schulden auszukommen. Scholz will seine Haushaltspläne in der kommenden Woche dem Kabinett vorlegen.