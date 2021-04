Rückblick auf den Liveblog der Woche Merkel im Wirecard-Ausschuss: „Ich bin mir dankbar, dass ich wach war“

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) wurde am Tag zuvor mehr als neun Stunden befragt. Auch bei Merkel habe man viel Zeit, ließen die Abgeordneten vor den Befragungen durchblicken. Es wird allerdings damit gerechnet, dass sie lange nicht so umfassend befragt wird wie der Vizekanzler.



Am Donnerstag stellte sich Finanzminister Olaf Scholz der Befragung und betonte, die Regierung trage keinerlei Verantwortung für den aus seiner Sicht großangelegten Betrug. Union und Opposition sehen Scholz dagegen schon in der politischen Verantwortung – denn sein Ministerium ist zuständig für die Finanzaufsicht Bafin, die Unregelmäßigkeiten bei Wirecard hätte aufdecken können.