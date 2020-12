Rückblick Die wichtigsten Ereignisse im Wirtschaftsjahr 2020

27. März: Wegen der Coronapandemie gibt es in den USA das größte Konjunkturpaket der Geschichte mit einem Umfang von 2 Billionen Dollar. Unter anderem bekommen alle, die weniger als 75.000 Dollar im Jahr verdienen, Schecks über 1200 Dollar. Milliarden gehen an Krankenhäuser und örtliche Regierungen. Monatelange Verhandlungen über ein zweites Paket bleiben vor der Präsidentenwahl ohne Ergebnis.



01. April: Nach starken Umsatzeinbrüchen sucht der letzte große deutsche Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof Rettung in einem sogenannten Schutzschirmverfahren. Sechs Monate später folgt der Neustart. Doch die Sanierungspläne sehen die Schließung von mehr als 40 Filialen vor, was rund 4000 Mitarbeiter den Job kosten soll.