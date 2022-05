Rückkehr ins Spitzenamt Diese vier Baustellen warten auf Andrea Nahles

Für Andrea Nahles markiert der heutige Tag die Rückkehr in ein herausgehobenes Amt – und man darf davon ausgehen, dass sich die 51-Jährige sehr darauf freut; nachdem sie zuletzt, als frühere SPD-Vorsitzende und Bundesarbeitsministerin, die im Wortsinn untergeordnete Bundesanstalt für Post und Telekommunikation in Bonn geleitet hatte. Am Tag nach dem Tag der Arbeit jedenfalls beginnt Nahles an diesem Montag bei der Bundesagentur für Arbeit (BA), zunächst, um sich einzuarbeiten. Im Sommer soll sie BA-Chefin werden.