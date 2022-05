Rückkehr ins Spitzenamt Diese vier Baustellen warten auf Andrea Nahles

So soll es eine sechsmonatige Vertrauenszeit geben. Sanktionen werden zunächst bis zum Jahresende 2022 ausgesetzt, Mitwirkungspflichten sollen dann zwar erhalten, aber abgeschwächt werden, so dass „eine Beratung auf Augenhöhe möglich ist“. Was das genau heißt? Die Koalitionspartner verabschieden sich damit zunächst jedenfalls vom Hartz-Grundsatz des „Fördern und Fordern“. Eine Kehrtwende übrigens, die nicht zuletzt noch Nahles selbst in ihrer Zeit als SPD-Chefin mit vorbereitet hatte.