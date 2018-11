Rücktritt vom CSU-Chefposten Horst Seehofer gibt (teilweise) auf

Einsam war es zuletzt um Horst Seehofer geworden, sehr einsam. Niemand in der CSU fand sich in den vergangenen Wochen mehr, der den Parteichef öffentlich unterstützt hätte. Niemand stellte sich hinter Seehofer, als sich immer mehr Bezirks- und Kreisverbände, Abgeordnete und Landräte, ja sogar einst Wohlmeinende von dem 69-Jährigen abwandten. Jetzt hat, nach dem Verzicht von Angela Merkel auf den CDU-Vorsitz, auch Seehofer die Reißleine gezogen, will den Posten als CSU-Chef frühzeitig räumen, Anfang 2019. Das bestätigte er bei einem Termin in Bautzen am Montag. Auch sein Amt als Bundesinnenminister wolle Seehofer abgeben, hieß es noch am Sonntag. So habe er es nach Teilnehmerangaben der engsten CSU-Spitze mitgeteilt, berichteten verschiedene Medien einstimmig. Nur der genaue Zeitplan für seinen Abgang ist noch offen. Am Montag machte Seehofer allerdings deutlich, er habe nicht vor, das Amt des Bundesinnenministers aufzugeben. „Ich bin Bundesinnenminister und werde das Amt weiter ausüben.“ Das Amt des CSU-Vorsitzenden werde er niederlegen. „Das Amt des Bundesinnenministers ist von dieser Entscheidung in keiner Weise berührt.“