Rücktritt von Volker Wieland Rettet die Wirtschaftsweisen!

Doch für Häme oder einen Abgesang besteht kein Grund. Die Wirtschaftsweisen werden noch gebraucht angesichts einer politischen Klasse, in der volkswirtschaftliche Sachkompetenz nicht zur Standardausstattung zählt. Die fast 500 Seiten starken Jahresgutachten des SVR etwa sind weit besser als ihr Ruf: Wer sich an die Lektüre herantraut, findet in dem Kompendium eine Fülle an Daten, Analysen und Prognosen – und im besten Fall auch wirtschaftliche Handlungsempfehlungen für die Politik.



Lesen Sie auch: Lars Feld: „Russland spielt als Handelspartner für Deutschland eine untergeordnete Rolle“



Daher bleibt zu hoffen, dass die Ampelkoalition die beiden vakanten Stellen im Rat nun zügig nachbesetzt – am besten mit Leuten, die Marktwirtschaft nicht für ein Konzept von gestern halten.