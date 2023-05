Rücktritts-Skandal Graichen im Keller: Die Schocktherapie der Grünen bei den Heizungen ist gescheitert

Der Hinweis der Grünen, dass quasi alle Schlüsselfiguren, die an der Großtransformation arbeiten, per Du, verwandt oder Kumpel sind, weil sie sich in ihrem Expertendasein nun mal so lange kennen, war abenteuerlich. Denn es geht ja nicht nur um Posten und Projekte, in denen man sich gegenseitig Steuergelder zuschanzt – sondern um das, was in Demokratien üblich ist: Check & Balances. Und um das, was man in Unternehmen 360-Grad-Perspektive nennt. Ja, genau, es gibt auch andere Blickwinkel auf diese Transformation.