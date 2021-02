Rückversicherer in der Pandemie Welche Lehren man aus der Pandemie ziehen kann

Sie sind selbst Naturwissenschaftler. Hatten Sie jemals persönlich etwas in der Art erwartet?

Gute Frage. Vom Modell her ja. (lacht) Aber man glaubt es erst, wenn es wirklich wahr ist. Wir hatten auch verschiedenste Events zu diesem Thema. Man ist sich des Themas bewusst und wahrscheinlich auch bewusster als das in anderen Industrien der Fall wäre. Es gehört einfach mit dazu. So etwas fließt natürlich auch in unseren Prämienmodus ein.



Hat ein Großteil der Welt die Gefahr dennoch unterschätzt?

Der Global Health Security Index kam 2019 raus, im Jahr vor der Pandemie. Er ist also wirklich aktuell. Dort wurden 195 Länder untersucht, wie gut sie auf eine Pandemie vorbereitet waren. Wenn wir uns das heute anschauen – ich glaube Deutschland war auf Platz 14. Die USA waren auf Platz 1. China war auf Platz 51 und überhaupt nicht vorbereitet, wenn man nur nach dem Index geht. Da sieht man schon, was überschätzt wurde.