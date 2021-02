Rückversicherer in der Pandemie Welche Lehren man aus der Pandemie ziehen kann

Sind wir in Europa trotzdem reingestolpert wie die blinden Hühner?

Teilweise schon. Es gibt aber auch Länder, die haben es wirklich gut gemanagt. Wenn ich etwa Finnland anschaue. Auch Deutschland hat zumindest die erste Welle sehr gut gemanagt.



Warum ist man in der zweiten Welle nicht mehr erfolgreich?

Für die zweite Welle muss man ganz klar sagen, dass politisch agiert wurde. In der ersten Welle hat man Sofort-Maßnahmen ergriffen und auch wirklich von Notfall-Rechten Gebraucht gemacht. In der zweiten Welle war das weniger der Fall. Es wurde ein politischer Entscheid gesucht. Agilität wird dadurch ganz klar reduziert.



Hatten Sie das so erwartet?

Nachdem wir einen schönen Sommer hatten und alle Freiheit genossen haben, war es schwierig, die zweite Welle zu meistern. Da sind wir bei Verhaltensforschung. Wenn man die Freiheit mal weg genommen hat, sie wieder frei gibt und sie dann wieder wegnehmen will, dann rebelliert der Mensch. Das ist ein ganz normales Pattern, das wir immer wieder sehen. Wir haben gewusst, dass es so passieren wird.