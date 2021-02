Rückversicherer in der Pandemie Welche Lehren man aus der Pandemie ziehen kann

Wie darf man sich das vorstellen? Was machen Sie da?

Wir haben ein ganz großes Pandemie-Modell der SwissRe, um Rückstellungen zu tätigen für große Ereignisse, die uns treffen könnten. Das ist regulatorisch vorgeschrieben. Wir geben etwa 100 Indikatoren ein wie die Replikationsrate, die Sterberate oder die Interventionsrate, also welche medizinischen Interventionen greifen. Aber auch wie wir als Gesellschaft darauf reagieren, wie viel Freiheit man einschränken darf. In Ländern wie China und Thailand hat der Staat sehr rasch eingegriffen, was in anderen Ländern wie Schweden gesetzlich nicht möglich war. All diese Faktoren projizieren in verschiedenen Kombinationen unterschiedliche Pandemie-Welten. Bei dem Großrisiko-Modell gehen wir immer vom worst case aus. Covid-19 ist nicht die schlimmste Variante.