Rückzug Maas erwartet baldigen Beginn des Truppenabzugs aus Libyen

Unter den Teilnehmern waren die wichtigsten Akteure in Libyen wie Russland, die Türkei, Ägypten oder die Vereinigten Arabischen Emirate. Maas sagte, die Beteiligten hätten die Bereitschaft erklärt, in einem ersten Schritt die syrischen Söldner abzuziehen. Er gehe davon aus, „dass das, was in Aussicht gestellt wurde, (...) in den kommenden Wochen umgesetzt wird“.