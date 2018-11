Rückzug Seehofers Wenig erreicht im Heimwehministerium

Mehr oder weniger deutlich lautete die Botschaft in Seehofers Rede auch: In Bayern haben wir das Leben auf dem Land gestärkt – seht her, was wir damit erreicht haben. Im Grunde meinte Seehofer: Was ich erreicht habe. Es ist der Versuch, das Bild von sich, das bleiben wird, noch einmal zu beeinflussen – sollte seine Zeit als Politiker doch nicht mehr allzu lange andauern.