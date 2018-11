Rückzug von CDU-Spitze Bundeskanzlerin Merkel: „Andere müssen Verantwortung übernehmen“

Die Union sei zwar trotz der Verluste bei den letzten Wahlen immer noch stärkste politische Kraft in Deutschland, sagte Merkel am Donnerstag in Kiew bei einer Diskussion mit Studenten. Aber sie habe 18 Jahren und damit sehr lange an der Spitze der CDU gestanden, sagte sie auf Fragen nach ihrem politischen Teilrückzug. „Da muss man irgendwann sagen, es müssen auch andere Verantwortung übernehmen“ sagte sie. Auch ihre bereits 13 Jahre Kanzlerschaft seien „keine kurze Zeit“.