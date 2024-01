Rüstung: Baerbocks Eurofighter-Stress

Nicht zum ersten Mal: Mit ihrer Jemen-Klausel hatte sich die Ampel im Koalitionsvertrag eigentlich selbst untersagt, Waffen an alle Beteiligten des blutigen Jemen-Kriegs zu exportieren. Seitdem aber wird genau diese Regel immer wieder strapaziert: Erst mit der Ausfuhr von Ausrüstung und Munition im Wert von rund 36 Millionen Euro für Eurofighter an Saudi-Arabien. Dann mit Verhandlungen über die Lieferung von sechs militärischen Airbus-Transportflugzeugen des Typs A400M an die Vereinigten Arabischen Emirate.