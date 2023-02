Rüstung: Der Gepard-Panzerdeal ist kein Grund zum Jubeln

Trotzdem lief die Bestellung neuer Geschosse in Deutschland schleppend. Den Schuldigen dafür nur in Berlin zu suchen, greift dabei wohl zu kurz. So hieß es in Regierungskreisen gegenüber der WirtschaftsWoche, dass vor allem Rheinmetall selbst maßgeblich zu den Verzögerungen beigetragen habe. Das Düsseldorfer Unternehmen hielt offenbar an einem Patent für die spezielle Flugabwehr-Munition des Gepards fest und verhinderte so eine schnelle Produktion in Norwegen, wo sich ein Unternehmen bereits angeboten hatte. Das Ergebnis: Erst jetzt entsteht die Fabrik in Niedersachsen. Und die Ukraine erhält die Ware erst im Juli. Dazu wird die Munition deutlich teurer, als es bisher vorgesehen war, so heißt es zumindest in Berlin. "Man muss schon sagen, das war am Ende auch einfach ein ganz schön guter Deal für Rheinmetall", sagt ein Beteiligter. 160 Millionen Euro verdient das Unternehmen an der Gepard-Munition für die Ukraine.