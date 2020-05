Rüstung Deutliche Steigerung bei deutschen Kriegswaffenexporten in 2019

So hat das Ministerium die Lieferungen an die der Nato gleichgestellten Länder wie Australien, Japan, Israel oder Schweiz als Verschlusssache – also nicht zur Veröffentlichung – eingestuft, um Rückschlüsse auf die Lieferanten auszuschließen. Der Jahreswert kann also noch um einiges höher als 1,1 Milliarden Euro liegen.