Rüstung Diese Grafik zeigt, wie machtlos Deutschland ohne die Nato ist

Dass die russische Armee nach eigenen Angaben am Wochenende erstmals auch die neue Hyperschallrakete „Kinschal“ in der Ukraine eingesetzt hat, verschärft die Sorge, dass Deutschland im Fall der Fälle militärisch viel zu schlecht ausgerüstet wäre. „Ich wäre dankbar gewesen, wenn die Bundeskanzlerin in 16 Jahren die Frage nach der Ausrüstung der Truppe einmal zur Chefinnensache gemacht hätte, dann hätten wir jetzt viele der Probleme nicht“, sagt Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, mit einem Seitenhieb an die Adresse von Angela Merkel.