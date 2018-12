Rüstung FDP und Grüne fordern deutsche Führung bei Streit um INF-Abrüstungsvertrag

Das russische Außenministerium wies die Vorwürfe zurück. Russland halte sich an das Abkommen, hieß es in einer ersten Reaktion. Generalstabschef Waleri Gerassimow drohte Staaten, die im Fall einer US-Aufrüstung neue US-Mittelstreckenraketen bei sich stationieren. „Nicht das Territorium der USA, sondern das der Länder, die die Stationierung amerikanische Kurz- und Mittelstreckenraketen zulassen, wird bei einer Antwort Russlands zum Objekt der Zerstörung werden“, sagte er am Mittwoch in Moskau vor ausländischen Militärdiplomaten.