Rüstungsdebatte Iris-T-SLM und 12 weitere Waffensysteme für die Ukraine – das sind die Probleme

„Bei aller berechtigten Kritik am langen Zögern – bei der Entscheidung möchte ich nicht in der Haut von Bundeskanzler Olaf Scholz stecken“, so ein führender Rüstungsmanager. Dessen Regierung schickt offenbar bereits seit langem direkt oder indirekt über andere Länder mehr Kriegswerkzeug in Richtung Osten, als bisher bekannt war. Das habe verhindern sollen, dass Russland Transportwege ausspioniert und angreift, sagte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD): „Sie sind solange sicher, wie wir nicht öffentlich darüber reden.“ Was die bisher für die Ukraine vorgesehenen Waffensysteme können und dem Land nützen, ist sehr unterschiedlich zu bewerten.