Rüstungsdebatte Merz gegen Grüne: Die Zeitenwende droht zu verpuffen

Ein Problem gibt es aber nun einmal trotzdem. Zwei weitere Wochen Verzögerung senden eine falsche Botschaft. Schließlich läuft die Uhr, seit Kanzler Olaf Scholz Ende Februar seine Zeitenwende-Rede gehalten hat. Jene Ampel, die noch vor kurzem einen Tankrabatt mit müden Augen und stolz wie Oskar nach nur einer Nacht präsentierte, robbt sich nun allenfalls Schritt für Schritt voran bei einer der relevantesten sicherheitspolitischen Fragen unserer Zeit.



Lesen Sie auch: Daten und Fakten: So steht die Bundeswehr wirklich da



Das Signal ist: Gleichgültigkeit. Die Zeitenwende droht zu verpuffen. Vielleicht fehlt mittlerweile der nötige politische Druck einer Öffentlichkeit, die sich an den Krieg zu gewöhnen beginnt. Aber das Zögern hat Konsequenzen. Soldatinnen und Soldaten müssen weiter auf konkrete Entscheidungen für spürbar bessere Ausrüstung warten, Deutschland verzichtet auf eine Führungsrolle in der Nato, die Ukraine verfügt noch immer nicht über die nötigen Panzer für die Verteidigung. Und Wladimir Putin erkennt, wie schnell Einigkeit brüchig werden kann. „Typisch Demokratie“ eben, werden er und seinesgleichen sich denken.