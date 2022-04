Rüstungsdebatte 12 Waffensysteme für die Ukraine – und die Probleme dahinter

Was bringt es der Ukraine und hilft es?

Der Panzer ist mit gut 13 Tonnen Gefechtsgewicht relativ leicht. Das macht ihn trotz des nur 300 PS starken Motors wendig und als Truppentransporter immerhin besser als geschützte Lkw. Dazu ist der BMP-1 wegen seiner flachen Bauweise vergleichsweise unauffällig im Feld. Doch im Vergleich zu modernen Waffen ist für die Besatzung die Sicht begrenzt. Und weil er vor allem von hinten schlecht geschützt ist, eignet er sich kaum für Rückzugsgefechte. Das zeigte sich in den vielen Konflikten, in denen der Kampfwagen in den vergangenen gut 50 Jahren aktiv war. So ist er eher eine Zwischenlösung, bis die Ukraine bessere Systeme bekommt wie den Marder.