Rüstungsexperte Christian Mölling „Die Deutschen sind unzuverlässig“

WirtschaftsWoche: Die Bundesregierung hat 2018 fast ein Viertel weniger Rüstungsexporte genehmigt als im Vorjahr. Der Bundesverband der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie (BDSV) klagt über die „unvorhersehbare“ und für Kunden und Partnerländer „durch überraschende Wendungen oft nicht nachvollziehbare“ Rüstungsexportpolitik der Bundesregierung. Zu Recht?

Christian Mölling: Die Rüstungsexportpolitik ist nicht verlässlich. Für die deutsche Rüstungsindustrie ist das ein Problem. Der Genehmigungsprozess wird ständig politisch übersteuert. Was an einem Tag genehmigt wurde, wird vielleicht am nächsten Tag nicht mehr genehmigt. Die Begründungen für Ausfuhrgenehmigungen sind oft inkohärent. Es geht da nicht nur um den prominenten Fall der Patrouillenboote für Saudi-Arabien. Es gibt sogar Fälle mit Nato-Partnern. Litauen wollte deutsche Panzer kaufen, doch die erste Reaktion in Berlin war: Nein. Es gab auch schon andere schräge Fälle, da konnten Lastwagen geliefert werden, aber nicht die Anhänger dazu.