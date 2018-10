Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien Grüne fordern Richtungswechsel bei Waffenausfuhren

Das Bundesinnenministerium hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass die Bundespolizei seit Oktober keine Schulungen für den saudi-arabischen Grenzschutz durchführt. Dies sei allerdings seit Monaten so geplant gewesen und stehe in keinem Zusammenhang mit der Tötung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi im Konsulat des Landes in der türkischen Metropole Istanbul. In Riad gibt es laut Innenministerium ein „Projektbüro“ mit fünf Bundespolizisten. Im laufenden Jahr kamen dort 70 Bundespolizisten bei verschiedenen Schulungen zum Einsatz, wie das Ministerium kürzlich in seiner Antwort auf eine Kleine Anfrage des AfD-Abgeordneten Christian Wirth erklärte.