Rüstungsexportpolitik der Bundesregierung A400M an die Emirate? Grüne kritisieren möglichen Rüstungsdeal der Ampel

Die Jemen-Klausel aus dem Koalitionsvertrag der Ampel untersagt Exportgenehmigungen für Rüstungsgüter an Staaten, solange diese nachweislich und unmittelbar am Jemen-Krieg beteiligt sind. Die Klausel stand im vergangenen Jahr schon einmal in der Diskussion, nachdem das Bundeswirtschaftsministerium die Ausfuhr von Ausrüstung und Munition im Wert von rund 36 Millionen Euro für Eurofighter an Saudi-Arabien genehmigt hatte. Der Verkauf der Kampfflugzeuge lief über Großbritannien. Deutschland hat einen Anteil von einem Drittel am Eurofighter-Programm und steuert wesentliche Teile des Jets bei.