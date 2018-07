Rüstungsindustrie Genehmigungen für Waffenexporte massiv zurückgegangen

Die Grünen-Rüstungsexpertin Katja Keul kritisierte vor allem, dass weiterhin so viele Exporte in Länder außerhalb von Nato und Europäischer Union gehen. Dies verstoße gegen deutsche Sicherheitsinteressen, sagte sie dem „Handelsblatt“. „Dass Rüstungsexporte in Drittländer die Regel geworden sind, ist eine gefährliche Entwicklung, der wir unter der großen Koalition seit Jahren zusehen müssen.“