Rüstungsindustrie Hofreiter fordert Rüstungsexportstopp für Diktaturen

09. Juli 2023 | Quelle: dpa

Grünen-Politiker Anton Hofreiter hat eine klare Meinung zu Rüstungsexporten. Bild: Bild: dpa

Der Grünen-Politiker Anton Hofreiter hat sich dafür ausgesprochen, grundsätzlich keine Rüstungsexporte in Diktaturen mehr zu genehmigen. „Wenn man Rüstungsgüter liefert, dann an EU-Staaten und Nato-Mitglieder oder auch an die Ukraine, weil es eine angegriffene Demokratie ist”, sagte Hofreiter der Deutschen Presse-Agentur.