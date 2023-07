Rüstungsindustrie Scholz: Keine Eurofighter-Kampfjets für Saudi-Arabien

12. Juli 2023 | Quelle: dpa

Ein Kampfjet Eurofighter der Bundeswehr auf dem Fliegerhorst Laage. Bild: Bild: dpa

Die Bundesregierung will vorerst der Lieferung von Eurofighter-Kampfjets nach Saudi-Arabien nicht zustimmen. „Irgendeine Entscheidung zu Eurofighter-Lieferungen in Richtung Saudi-Arabien steht absehbar nicht an”, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Rande des Nato-Gipfels im litauischen Vilnius. Aus Regierungskreisen hieß es, dass die Entscheidung zunächst für diese Wahlperiode gelte, also bis Herbst 2025.