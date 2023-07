Rüstungsindustrie Verzögert die „Parlamentsschleife” die Rüstungsbeschaffung?

25. Juli 2023 | Quelle: dpa

Soldaten der Bundeswehr führen eine Gefechtsübung vor. Bild: Bild: dpa

Ein Beratergremium von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) rät zu vereinfachter Rüstungsbeschaffung und einem Verzicht auf die „Parlamentsschleife” in den Entscheidungswegen. Dass der Haushaltsausschuss verlange, militärische Beschaffungsverträge über mehr als 25 Millionen Euro zur Genehmigung vorgelegt zu bekommen, widerspreche der Gewaltenteilung, lade zu Nachverhandlungen ein und schwäche die Verhandlungsposition der Bundeswehr gegenüber der Industrie, warnte der Wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium am Dienstag in Berlin.