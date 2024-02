Rüstungskonzern Demonstrationen vor Spatenstich für neue Rheinmetall-Fabrik

12. Februar 2024 | Quelle: dpa

Ein Wegweiser führt zum Gelände der Firma Rheinmetall in Unterlüß: In dem neuen «Werk Niedersachsen» soll Artilleriemunition hergestellt werden. Bild: Bild: dpa

Demonstranten haben sich am Montagmorgen vor der geplanten Munitionsfabrik des Rüstungskonzerns Rheinmetall in Niedersachsen versammelt. Zahlreiche Menschen versuchten, Zufahrten in Unterlüß zu blockieren, Landwirte mit Treckern seien unterwegs, sagte ein Polizeisprecher. Zahlen zu Teilnehmern der Demonstrationen wollte er zunächst nicht nennen. Die Proteste seien friedlich: „Wir kommen gut durch.”