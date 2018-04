Bundeswehr: Mehr Geld allein wird die Probleme nicht lösen

Von der Rüstungsindustrie gebe es stets nur Versprechen, pünktlicher zu liefern und die vorgegebenen Kosten einzuhalten, aber keine verbindlichen Garantien. „Es gibt in einzelnen Fällen sogar Hinweise darauf, dass die Industrie versucht, eigene Probleme auf den Steuerzahler abzuwälzen. Zum Beispiel im Falle der verlängerten Auslieferungsphase für das Transportflugzeug A440M.“ Für die betreffenden Unternehmen bestehe bei jedem Rüstungsgroßprojekt über mehrere Jahre faktisch eine Garantie, dass der Haushalt die vorgesehenen Mittel enthalten muss. „Wenn eine Firma zivile Kunden und staatliche hat, so wird sie ihre Ressourcen auf die termingerechte Entwicklung für die zivilen Kunden konzentrieren, um dort keine Strafzahlungen leisten zu müssen. Im Militärbereich gibt es dagegen meist eine Preisgleitklausel für den Inflationsausgleich.“ Wenn das Projekt einmal begonnen habe, gebe es für die Streitkräfte als Auftraggeber meist keine Alternative mehr. Solange diese Struktur fortbestehe, so Nassauer, könnten Versuche, die Ausrüstungsprobleme mit mehr Geld zu beheben, scheitern.