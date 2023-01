Ruhrgebiet Brüder nach Anti-Terror-Einsatz in Untersuchungshaft

In Castrop-Rauxel ist es zu einem Großeinsatz der Polizei und der Feuerwehr gekommen. Bild: Bild: dpa

Nach dem nächtlichen Anti-Terror-Einsatz in Castrop-Rauxel sind nach dpa-Informationen zwei beschuldigte Iraner in Untersuchungshaft gekommen. Gegen die Brüder im Alter von 32 und 25 Jahren sei am Sonntag Haftbefehl erlassen worden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Ermittlerkreisen. Zuvor hatte das Portal bild.de berichtet.