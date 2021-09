Ruhrgebiet Das Autoland bekommt einen grünen Highway

Die Autobahn A40 ist hier besonders anfällig, und zwar auf dem Abschnitt zwischen Duisburg und Essen, so steht es in der Staubilanz des ADAC. Sie allein verzeichnete 10.610 Meldungen. Zwischen Dortmund und Essen wiederum zählte der Automobilclub 340 Staukilometer je Kilometer Autobahn und damit den höchsten Wert des Bundeslands (und den vierthöchsten in Deutschland).