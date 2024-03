Rundfunkbeitrag 2024 Wie hoch ist der Beitrag und soll die GEZ-Zahlung weiter steigen?

Seit August 2021 muss jeder Haushalt – unabhängig davon ob es einen Fernseher oder ein Radio gibt – den Rundfunkbeitrag in Höhe von 18,36 Euro im Monat zahlen. Pro Quartal beträgt der Beitrag für die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland also 55,08 Euro. Im Jahr macht das 220,32 Euro.