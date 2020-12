Rundfunkbeitrag Haseloffs CDU als Rächer der Rundfunkbeitragszahler? Das ist pures Kalkül!

Wie lange das dauert, ist völlig offen. Und offen ist auch, was in diesem Falle aus der bis 2022 angekündigten Reform der Öffentlich-rechtlichen wird. Zu befürchten ist, dass sich durch den Schritt der Haseloff-CDU die dringend nötigen Reformen nur noch weiter verzögern werden. Das alles weiß auch die CDU in Sachsen-Anhalt. Und hält dennoch aus purem Kalkül an ihrer Pseudo-Revoluzzerhaltung fest. Allen ernsthaften Bemühungen jedoch, ARD und ZDF besser aufzustellen, erweist sie damit einen Bärendienst.