Rundfunkbeitrag Mit der Erhöhung rückt eine Reform in weite Ferne

Was die Verfassungshüter nun machen, ist klar: sie spielen den Ball zurück an die Politik. Wer in Deutschland grundsätzlich etwas daran ändern will, wie öffentlich-rechtlicher Rundfunk aussieht, wie groß er ist, mit wie viel Geld er ausgestattet wird, der muss selbst ein klares Konzept für dieses System entwickeln, dafür werben und ein Einverständnis zwischen den Ländern herstellen.